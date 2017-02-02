Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması için kent genelinde 'Aranan Şahısların Yakalanması Uygulaması' adı altındaki arama çalışmaları sonucunda farklı suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Aramalarda 'Hırsızlık' suçundan 21 yıl 3 ay hapis cezası ve ayrıca 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan aranan N.P., 'Kasten Öldürme' suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.A., 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.Y., 'Yaralama' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.U., 'Karşılıksız Yararlanma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.C., 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ve 620 TL adli para cezası ile 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 620 TL adli para cezası ve ayrıca 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan aranan S.S.'nin yanı sıra 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma' suçundan bin 200 TL adli para cezası bulunan K.T. isimli şahısların yakalanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir halkının huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız devam edileceğini bildirildi.