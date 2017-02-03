Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İstihbarat kuruluşlarımızın ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan bir örgüt mensubu gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.
Tunceli’de bir terörist tutuklandı
03.02.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de terör örgütünün dağ kadrosundan olduğu tespit edilen bir terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Tunceli,
443746 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443746.aspx
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