Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Akhisar istikametinden Saruhanlı istikametine seyreden Zekeriya Tahtalı yönetimindeki 45 VH 844 plakalı otomobil ile aynı istikamette gitmekte olan Ahmet Erdal yönetimindeki 32 DY 155 plakalı otomobil Hacırahmanlı Kavşağında çarpıştı. Kazada Zekeriya Tahtalı, Ayşe Muhtaroğlu, Filiz Arı ve Nadir Arı yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası tek şeritten verilen trafik, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.