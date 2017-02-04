Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında çıktı . Edinilen bilgiye göre İsveç’te yaşadığı öğrenilen Mithat Ö.’nün ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Öte yandan yetkililerce yangının kundaklama sonucu meydana gelebileceği iddiasında üzerinde duruluyor. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.