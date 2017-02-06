Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dünyada yüzyıllardır kutlanan, bizde son 25-30 yılda önemli günler arasına katılan Sevgililer Günü... Evet, 14 Şubat’a tam bir hafta var. Alışverişin arttığı, birçok insanın en çok sevdiğini mutlu etmek için arayışa girdiği gün. Sayısız evlenme teklifinin yapıldığı, en ilginci olsun diye onlarca kişiden görüş alınan gün hatta. “Sevgimizi bir güne mi sıkıştıracağız” diyen, “Hediye almadan sevgi gösterilmez mi” itirazıyla el kaldıranların sayısı hiç az değil ama amaç sevileni mutlu etmek olunca, itiraz için kalkan eller bile birer birer iniyor aşağı... Maddi şartlar nispetinde elbette kuyumcuya koşabilirsiniz. Ona çok yakışacağını düşündüğünüz bir giyecek, bir aksesuar da olabilir hediyeniz; son dönemin revaçta seçeneği teknolojik ürünler de... Yani ne olursa olsun, ‘mutluluk katma’ hedefliyse hazırlığınız, sonuç iki tarafın da; yani hem alanı hem vereni mutlu edecektir.

“HEDİYE OLMAZSA?”

Elbette bir reçetesi yok mutlu etmenin.

Hiç beklenmeyen miktarlarda para harcadığınız bir şeyi sunarken takındığınız tavır, yüzünüzdeki ifade, paketindeki özensizlik bir anda hediyenin değerini sıfıra indirip mutsuzluk sebebi olabilir. Öte yandan düşünülmüş, hazırlanmış güzel bir an, binlerce liralık hediyeden çok daha fazla mutluluk verebilir. Güzel bir paket, elinizle yazdığınız bir not, eskiden çekilen ve unutulan bir fotoğrafın eklenmesi ve akla gelebilecek daha bir sürü şey.

Her gün fikir yağıyor

Sevgililer Günü hediye seçenekleri öyle çok ki... Fikir vermesi açısından birkaç tane tavsiye sıralayalım...

¥ Ayakkabı, çanta ve aksesuar... Hiçbir kadının “Çok var” demeyeceği seçeneklerden. Üstelik bu ürünlerde indirimler yüzde 80’leri buldu.

¥ Telefon, tablet ve benzeri teknoloji cihazları. 7’den 77’ye herkesin tercihi.

¥ Mum... Çok güzel bir hediye. Mumdan yapılmış harflerle ismini yazabilirsiniz.

¥ Çocukları mutlu etmek isteyen bir sevdiğiniz varsa, TOÇEV’e onun için bağış yapıp çifte mutluluk verebilirsiniz.

¥ Birlikte çektirdiğiniz bir fotoğrafa çok özel bir çerçeve yaptırabilirsiniz.

¥ Diş klinikleri “Sevdiğinizle gelin, gülüşünüzü beyazlatın” bile diyor.

¥ Küçük ev aletleri, hem eşiniz, hem o aletlerle yapılacak şeylerle sizin yüzünüzü güldürebilir.

¥ Tatil. Her kutlamanın seçeneği. Hafta içine gelen 14 Şubat’ta 2 günlük kısa mesafe tatil iyi olabilir.

¥ Şehir içinde bir otelde geçirilecek bir gün, kısa bir şehir turu da kışın iç karartan günlerde hoş bir sürpriz olur.