Kış mevsimi nedeniyle aç kalan yaban domuzları, Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi, Elazığ karayolu üzerine kadar indi. Çöpleri karıştıran yaban domuzlarını, sokak köpekleri rahat bırakmadığı görülürken, karayolunu kullanan sürücülerin durarak domuzlara yol verdi. Domuzlar bir süre sonra, dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Domuzlar karayoluna indi
07.02.2017 - 17:18 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları karayoluna indi.
Etiketler : domuz,tunceli,haberler,
444982 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444982.aspx
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