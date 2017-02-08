Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nden, Pendik Köprüsü istikametine seyir halindeki, sürücüsü belirlenemeyen 34 VD 068 plakalı otomobil, önce sol şeritteki kaldırıma ardından refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı.

Kazayı gören vatardaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara Caddesi, otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.