Bir süredir gözlerinden rahatsız olan Bedia Akartürk, Bursa Devlet Hastanesi'nde Göz Doktoru Metin Müjdeci tarafından yapılan başarılı bir operasyonla katarak ameliyatı oldu. Geçirdiği ameliyat sonrası açıklama yapan Bedia Akartürk, "Gözlerimdeki problem sebebiyle küçük bir ameliyat geçirdim. Şu an gayet sağlıklıyım. Sevenlerime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gayet iyiyim. Beni merak etmesinler” dedi.
Bedia Akartürk ameliyat oldu
08.02.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halk müziğinin sevilen sanatçısı Bedia Akartürk, Bursa’da ameliyat oldu.
Bir süredir gözlerinden rahatsız olan Bedia Akartürk, Bursa Devlet Hastanesi'nde Göz Doktoru Metin Müjdeci tarafından yapılan başarılı bir operasyonla katarak ameliyatı oldu. Geçirdiği ameliyat sonrası açıklama yapan Bedia Akartürk, "Gözlerimdeki problem sebebiyle küçük bir ameliyat geçirdim. Şu an gayet sağlıklıyım. Sevenlerime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gayet iyiyim. Beni merak etmesinler” dedi.
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445110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/445110.aspx
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