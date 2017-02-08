Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Sakarya merkezli, Kocaeli, Zonguldak, Bolu olmak üzere toplam 4 ilde örgütün şifreli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen, eski Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları çalışanı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yapılan operasyonlarda şuana kadar 14 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.