Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda 21 Ocak’ta başlayan Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı’nda İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden katılan yaklaşık bin deneyimli izci ağırlandı. Kamp, yarı yıl tatilinin tamamlanması ile birlikte kapılarını Suriyeli çocuk ve genç izciler için açtı.

Kampa katılan yaklaşık 250 Suriyeli izciye, kızak ve kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ve kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme ve ateş yakma, beslenme ve yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi hayati öneme sahip eğitimler veriliyor. İBB Lojistik Destek Merkezi aşçıları tarafından bütün yemek ihtiyaçlarının karşılandığı kampta ayrıca, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda da destek veriliyor.

"Her çocuk geleceğe ekilmiş bir tohumdur"

TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ise kampın altyapısını İBB’nin oluşturduğunu ifade ederek, bu hafta İstanbul, Kilis, Hatay gibi şehirlerden gelen Suriyeli izcileri ağırladıklarını söyledi.

Suriyeli ve Filistinli izcilerle de çalıştıklarını ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın vatan-millet sevgisiyle, güzel ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek, özgüvenli olarak yetiştirilmesi amacıyla yapılan bu faaliyetlerde ayrıca kendi başlarına ve zorluklar karşısında hayatlarını idame ettirmeleri için çeşitli eğitimler alıyorlar. Suriyeli çocuklarımız da savaşın ve yaşadıkları hayatın zorluklarına karşı mücadele ediyorlar. Bizim için kurtarılmış, yetiştirilmiş her çocuk geleceğe ekilmiş bir tohumdur.”

Kamptaki eğitim faaliyetlerinden de bahseden Subaşı, “Kış kampı olması dolayısıyla öncelikle izcilerimize kayak yapmayı öğretiyoruz. Karda yürüme ve tırmanma eğitimleri, kar barınağı, çadır kurma, soba yakma, iz takip etme, yön bulma, buzlu sudan kurtulma, kazalara müdahale ve ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Bunun yanı sıra bol bol kar oyunları oynatıyor, buzdan heykeller ve çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz.” ifadelerini kullandı.