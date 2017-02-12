Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri kesimi ile D-100 Karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkilerinde başladı. Yağış bölgede etkili olmazken, ulaşım sorunsuz seyrediyor. Karayolları ekipleri, olası aksamalara karşı her iki yolun Bolu Dağı kesiminde hazır bir şekilde bekletiliyor. Öte yandan İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla hafif kar yağışı olacağını, hafta içerisinde ise etkisini artırmasının beklendiğini ifade etti.