Esenler'deki 5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de uyuşturucu madde bulunduğu öğrenilen bir eve baskın düzenledi. Operasyonda 5 kilogram esrar ele geçirilirken, evde bulunan G.S. (44) ile Makedonya uyruklu K.S. (34) adlı kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
Esenler'de uyuşturucu operasyonu
14.02.2017 - 12:45 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenler'de 5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan biri yabancı uyruklu iki kişi tutuklandı
Etiketler : esenler,haberler,istanbul,uyuşturucu,
446983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/446983.aspx
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