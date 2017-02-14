Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler'deki 5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de uyuşturucu madde bulunduğu öğrenilen bir eve baskın düzenledi. Operasyonda 5 kilogram esrar ele geçirilirken, evde bulunan G.S. (44) ile Makedonya uyruklu K.S. (34) adlı kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.