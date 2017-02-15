Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soygunun ardından incelenince ortaya çıktı ki, güvenlik kamerasının fişi çekilmişti, üssün nizamiyesine bırakılan paraları taşıma işi temizlik görevlisine yüklenmişti. Tüm işleyişe hakim olan o görevli de paraları bir poşete koyup mesai sonunda yüz binlerce lirayı bir poşete koyup elini kolunu sallayarak çıkıp gitmişti. K.A. hakkında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'daki bir soygunun ardından ortaya çıkanlar bir yanıyla filmleri aratmazken bir yanıyla da güvenlik konusundaki zaafları ortaya koydu. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin bulunduğu varsayılan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı içindeki banka şubesinin ATM'sinden 271 bin 500 lira çalındı. Soygunun ardından incelenince ortaya çıktı ki, güvenlik kamerasının fişi çekilmişti, üssün nizamiyesine bırakılan paraları taşıma işi temizlik görevlisine yüklenmişti. Tüm işleyişe hakim olan o görevli de paraları bir poşete koyup mesai sonunda yüz binlerce lirayı bir poşete koyup elini kolunu sallayarak çıkıp gitmişti. 37 yaşındaki temizlik görevlisi K.A. hakkında 7 yıl hapis istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki bir bankanın ATM'sinden 15 Aralık 2014 günü 271 bin 500 lira para çalındığı tespit edildi. Üst düzey güvenlik önlemlerinin olduğu ve 24 saat güvenlik kameraları ile izlenen askeri bölgedeki hırsızlık, görevlilerin ATM cihazını kontrol etmesi ile ortaya çıktı. Kameralar kontrol edilirken elektrik fişinin prizden çekilmiş olduğu belirlenince savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Savcılık, güvenlik kameraları çalışmayan ATM cihazına zarar verilmediğini ve zorlama olmadan 271 bin 500 liranın çalındığını, hırsızlığın şubeden çalınan yedek anahtarla yapıldığını belirledi. "Şüpheli" olarak ifadesi alınan ve serbest bırakılan ve bankada 7 yıldan bu yana temizlik görevlisi olarak çalışan K.A.'nın işine son verildi. K.A. ifadesinde, bankaya gelen ve şubeden ATM'lere yüklemek için çıkarılan paraların kendisine taşıtıldığını, ATM yükleme işlemlerini de yaptığını söyledi. K.A., şöyle dedi:



"Kasa ve ATM cihazına ait anahtarlar bir personele bulunuyordu. Bankaya para geldiğinde askeri alan olduğu için ben gidip nizamiyeden alıyor, torbaları getirip banka yetkilisine teslim ediyordum. Bankada Şube Müdürü'nün kedisi vardı. Bu kediye sistem odasında yemek veriyorduk. Olaydan bir gün önce müdür beni çağırıp kedinin yemek yediği sistem odasını temizlememi söyledi. Temizlikten sonra kabloyu sistem odasındaki prizden çıkardım. Güvenlik kameralarının kablolarının takılı olduğu prizlere hiç dokunmadım. Sözde benim kameraları devre dışı bıraktığımı tespit etmişler. Daha önce yüklü miktarda paraları bana tek başıma taşıttılar. İstesem o zaman hırsızlık yapabilirdim."



Elinde poşetle nizamiyeden çıktı



Savcılık 8 Aralık 2016 tarihinde K.A. hakkında "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin nizamiye kapısında elinde büyük poşetle çıkarken görüntülendiği yer aldı.



Banka giriş kapısı, kilit sistemi ve ana kasa odasının kapısının kilitli ve sağlam olduğu vurgulanan iddianamede, müfettiş raporuna da yer verdi. Müfettiş raporunda, ATM'nin yedek anahtarlarının şube ana kasasının üst bölümündeki kilitli rafta durduğu, şüphelinin ATM yedek anahtarını kameraların kayıt yapmadığı sırada aldığı ve hırsızlık yaptığı, paraları siyah bir poşet içine koyduğu, askeri alanlarda siyah poşetin yasak olduğu, bu nedenle şüphelinin siyah poşeti paraları koymak için özel olarak götürdüğü belirtildi. Savcı, ATM kasasının zorlama olmaksızın açılarak para çalındığını, şüphelinin buradaki tüm işlemlere hakim olduğunu kaydetti.



Tutuksuz sanık K.A.'nın yargılanmasına Diyarbakır 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. K.A., suçlamaları reddetti. Tanık olarak dinlenen banka çalışanı Mehmet İlker Karakoç, denetim sırasında K.A.'nın da para ikmalinde olduğunu rapor ettiklerini belirterek, "Rapor hazırlamak için bir kez sanık ve şube müdürü ile birlikte ATM'ye gittim. Sanık, ATM sistemine para tanıtmaktaydı. Kasa şube müdürü tarafından açıldı. Para yüklemesi sanık ve müdür tarafından yapıldı. ATM'lerde 'tambur şifreli' kapı vardır. Şifreli kapının üstünde ayrıca anahtar yeri vardı. Kişinin kapıyı açması için anahtar olması ve şifreyi bilmesi gerekmektedir. Kişi tambur şifreyi bozmazsa bir sonraki şifreyi açmaya gerek kalmaz."



Dava, dosyadaki eksikliklerin giderilebilmesi için ertelendi.