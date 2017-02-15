Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Amanos Dağları’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan’ın cenazesi, askeri uçakla getirildiği Samsun’da gözyaşlarıyla karşılandı. Şehidin naaşını taşıyan uçakla Samsun'a gelen silah arkadaşları da bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatay’ın Amanos Dağları’nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan’ın cenazesini taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı’na indi. Memleketi Samsun’un Ladik İlçesi Doğankaş Mahallesi olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan’ı için alanda düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Şehit annesi Nariye Kayan, şehit eşi Büşra Kayan ile şehidin yakınları gözyaşları döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan’ın cenazesi uçaktan indirildikten sonra cenaze aracına kadar askerlerin omuzunda taşındı. Şehidin naaşını taşıyan uçakla Samsun'a gelen silah arkadaşları da bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından cenazesi, cenaze töreni için Ladik İlçesi’ne gönderildi.

2011 yılında göreve başlayan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan’ın babası Yaşar Kayan’ın 17 yıl önce vefat ettiği, annesi Nariye Yılmaz’ın Doğankaş Mahallesi’ndeki evinde yaşadığı belirtildi. Görev yeri Ankara olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan’ın geçici görevle Hatay’a gittiği, 3 ay önce de izin alıp baba ocağına geldiği belirtildi.

Şehidin 1 yıllık evli olduğu hamile eşi Büşra Kayan da acı haberi Ankara’daki evinde öğrenmesinin ardından, Samsun’a geldi. 5 kardeşten 4’üncüsü olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan için Ladik İlçe merkezinde ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.