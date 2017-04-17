Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Alibey köyü sınır hattında devriye görevi yürüten Alibey Piyade Hudut Karakolu askerleri, Meriç Nehri'nde ağaca takılmış bir ceset olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yaptıkları çalışmada, kısmen çürümüş cesedi kıyıya çıkardı. Yaklaşık 3-4 ay önce ölen bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin, sınırı yasa dışı yoldan geçmek isterken nehirde boğulan bir kaçağa ait olabileceği değerlendiriliyor.