Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Atadönmez Mahallesi'nde İhsan Teke (48) ve annesi Aysel Teke'nin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhsan Teke yangın sırasında uyurken, annesi Aysel Teke, dışarı çıkarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen İhsan Teke, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dumandan etkilenen anne Teke Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Polis olay yerinde inceleme yaptı.