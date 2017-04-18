Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yetişen Osmanlı çileği için üreticiler gün saymaya başladı. Padişah sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan çilek, az bulunması sebebiyle henüz meyve vermeden yoğun sipariş aldı. Farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı çileğinin kilosu 20 liradan satışa sunuluyor. Çilek ile ilgili en büyük sıkıntı ise ürünün yeteri kadar yetiştirilmemesi. 30 gün içinde çileklerin toplanacağını belirten Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya “Üretimi az olduğu için biz şuan talepleri karşılayamıyoruz. Bunu gördükçe üzülmemek elde değil. Fide ile birlikte üretimi çok hızlı bir şekilde artırmak istiyoruz. Osmanlı çileğine, kilolarca değil, tonlarca talep var. Şu an fide sıkıntımız var. İleriki yıllarda Osmanlı çileğinin üretimi ve fidesi bol miktarda bulunacak. Bu çilek bizim yıllardır kültürümüz. Kültür olarak da korumamız gerekiyor” diye konuştu.