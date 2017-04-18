Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danone Türkiye İş Destek Birimi Genel Sekreterliği görevine Nisan ayı itibariyle Dr. Tuna Yavuz atandığı duyuruldu. Yavuz, Danone Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Sütlü Ürünler, Su, Anne Bebek Beslenmesi ve Medikal Beslenme iş birimlerinin iletişim, kurumsal ilişkiler, ruhsatlandırma, etik uyumluluk ve hukuk departmanlarından sorumlu olacağı bildirildi.

Tuna Yavuz kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Yavuz, kariyerine 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde hekim olarak başladı. Daha sonra aynı merkezde başhekimlik görevini yürüten Yavuz, sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkez Başkanı, Milli Voleybol Takımı Hekimliği görevlerinde bulundu. 1994 yılında ilaç sektörüne adım atan Tuna Yavuz, son olarak Abdi İbrahim Otsuka İlaç’ta Şirket Yöneticiliği görevini yürütmekteydi.