Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinizin ya da iş yerinizin sorunlu olan su kaçağı alanlarında kırıp dökmeden tespit yapmak mümkündür. Özellikle evlerde su kaçakları alt komşuya damlama ya da tavan bölümünde oluşan kabarcıklar ile kendisini gösterir.

Farklı firmalar ise sorunun nereden kaynaklandığına dair değişik teknolojik cihazlar ile müdahale etmekte ve kırmadan, üstelik sessiz bir şekilde sorunu nokta atışı tespit etmektedir. Daha sonra sadece o bölgede yapılacak bir takım çalışmalar ile sızıntı tamamen kapatılmaktadır. Eski dönemlerde hasarlı bölgenin tespiti adına fayansların büyük bir çoğunluğu mecburen kırılır ve sorun giderildikten sonra ise komple bir tadilat gerekirdir. Şimdi ise hızlı bir işlem sürecinin ardından cihazlar ile sorun tespit edilmektedir.

Su kaçağı tespiti için farklı cihazlar

Firmalar bu konuda değişik yöntemler kullanmaktadır. Her yöntem ise farklı bir teknolojik cihaz ile yapılır. Şu an için 3 değişik cihaz su kaçağı tespiti adına kullanılmaktadır. Bunlardan biri kamera özelliği bulunan cihazlardır. Boruların içerisine gönderilen oldukça küçük bir kamera, sorunu kısa bir süre içerisinde tespit etmektedir. Görsel olarak hasarın nerede ve ne kadar olduğu görülüp daha sonra müdahale edilir. Termal görüntü yöntemi de belirli zamanlarda ve amacına göre kullanılmaktadır. Tüm noktalarda gezdirilen cihaz üzerinde termal bir görüntü ile yakalanan hasarlı kısım için daha sonra müdahale edilir. En çok tercih edilen yöntem ise dinleme cihazlarıdır. Su kaçağı tespit firmalarının hasarın yerini tam olarak tespit etmelerine olanak tanıyan bu cihaz yöntemi sayesinde sessiz bir şekilde kaçak tespiti yapılır.

Su kaçağı belirtileri

Değişik gözlemler ile herkes su kaçağının oluşturduğu sorunları görebilir. Bunlar arasında tavanların sararması, ortaya çıkan pis kokular ya da küf ve su damlacıklarının öbek halinde birikmesi gibi belirtiler su kaçağı olduğunu gösterir. Müdahale ekibi öncelikle şebeke suyunu kontrol ettikten sonra bazı sızdırmazlık testleri uygular. Sorun kesin olarak anlaşıldıktan ve kaçak olduğuna emin olunduktan sonra su kaçağı tespiti için dinleme cihazları devreye girer ve sorun nokta atışı ile tespit edilir.

Kaynak : sukacagitespitiniz.com