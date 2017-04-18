Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde Suriyeli ailenin bulunduğu 79 SAB 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası sürücü ile arabada bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.