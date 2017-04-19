Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranan 566 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 178’ü tutuklandı.
Öte yandan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da kayıp müracaatı alınan 87 şahıstan 80’i bulunurken 7'sini arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kayseri'de aranan 566 şahıs yakalandı
19.04.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda aranan 566 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranan 566 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 178’ü tutuklandı.
Etiketler : kayseri,aranan,hapis,ceza,suçlu,
466122 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466122.aspx
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