Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranan 566 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 178’ü tutuklandı.

Öte yandan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da kayıp müracaatı alınan 87 şahıstan 80’i bulunurken 7'sini arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.