Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Şehit Salim Akgül Parkı önünden yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Fevzi Polat, trafiğin hızlı aktığı yola indi. Bu sırada, Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Şakir Ş'nin kullandığı 06 ZAL 34 plakalı otomobil Polat'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Fevzi Polat, yolun karşı şeridine savruldu. 112 acil servis ekipleri, Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Şakir S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın yaşandığı noktaya 50 metre uzaklıkta yaya üst geçidi olduğu görüldü.