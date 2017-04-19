Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zincirlikuyu mahallesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayının ardından olay yerine giden polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Sakintepe Mahallesi Soğuk Hava Deposu bölgesinde çalınan 31 hayvan aynı gün bulundu. Olayı gerçekleştiren ve görevli ekipleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli H.K. (48) kovalamaca neticesinde yakaladı. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H tipi Cezaevine teslim edildi.