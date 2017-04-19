Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'ni Babademirtaş Mahallesi'nde Sıraç Küçüktepe, babasının aldığı darbukayla bahçede oynarken sol ayağını içine soktu.



AYAĞI SIKIŞTI

Bir süre sonra ayağını çıkaramadığı için ağlamaya başlayan küçük çocuğun ailesi, uzun uğraşlarına rağmen darbukaya sıkışan ayağı çıkaramayınca Edirne Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



İTFAİYE EKİPLERİ DARBUKAYI KESTİ

Eve gelen itfaiye erleri, önce ağlayan çocuğu sakinleştirdi, daha sonra ise demir kesme makasıyla darbukayı kesip sıkışan ayağını kurtardı.