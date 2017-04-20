Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Nisan Cumartesi günü, Hassa ilçesi, Girne Mahallesi 105. Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, İskenderun İlçesi Sarıseki, Karayılan ve Azganlık mahallerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi 309. Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Antakya ilçesi Büyükdalyan, Derince, Akcaova, Hasanlı, Aşağıoba, Paşaköy ve Arpahan mahallesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi ve Paymar’da 06:00-08:30 saatleri arasında, Serinyol Mahallesi Gürsoy, Lale, Cumhuriyet, Oruç, Aslan ve Diyar sokaklarında 09:30-12:30 saatleri arasında, Uzunalıç mahallesinde 14:00-17:00 saatleri arasında, Serinyol Mahallesi İlhan Çetinkaya, İrfan, Yağmur, İnal ve Seçkin sokaklarında 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. Defne ilçesi Subaşı Mahallesi 09:00-12:00 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 510, 517, 504 ve 563 sokaklar 13:30-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.