Ahmet B'nin kullandığı 34 TZ 5820 plakalı midibüs, Afyonkarahisar-Sandıklı karayolunun 28. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ahmet B. ile midibüsteki yabancı uyruklu 16 öğrenci 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 17 yaralı
21.04.2017 - 09:33 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da midibüsün devrilmesi sonucu 16'sı yabancı uyruklu öğrenci 17 kişi yaralandı.
Ahmet B'nin kullandığı 34 TZ 5820 plakalı midibüs, Afyonkarahisar-Sandıklı karayolunun 28. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.
Etiketler : Afyonkarahisar,
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