Ahmet B'nin kullandığı 34 TZ 5820 plakalı midibüs, Afyonkarahisar-Sandıklı karayolunun 28. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ahmet B. ile midibüsteki yabancı uyruklu 16 öğrenci 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.