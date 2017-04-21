Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koçarlı'da doğal olarak yetişen ilekler, bazı vatandaşlar tarafından toplandıktan sonra burada faaliyet gösteren bir işletmeciye kilogramı 1,5-2 liradan satılıyor. Depoda temizlenen ilekler daha sonra torbalara konularak, reçel yapılmak üzere Bursa ve birçok ildeki işletmelere gönderiliyor. İşletmeci Tokay Cenger, AA muhabirine, incirlerin döllenmesi ve olgunlaşması için kullanılan ilekin son zamanlarda reçel yapımında kullanılmaya başlandığını anlattı.



Sadece nisan ayında yetişen bu üründen 200 tonun üzerinde sattıklarını belirten Cenger, "İşletmedeki 50 kadın ileklerin temizliğini, kesimini, torbalanmasını yapıyor. İlek burada yetişiyor ama ne yazık ki reçeli başka ilde yapılıyor." dedi. Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk de son dönemlerde ilekin, reçelinin yapılmasından dolayı yöre halkı için gelir kapısı olduğunu söyledi. Öztürk, "Bu bölgede doğal olarak yetişen çok sayıda ilek ağacı bulmanız mümkün. Normal incirin olgunlaşması, döllenmesi için ağaçlara asılan ilek son zamanlarda, toplanıp temizlendikten sonra reçel yapılmak üzere Bursa başta farklı illere gönderilmeye başlandı. Değerlendirilmesi güzel fakat bunun Aydın'da değil de başka bir ilde yapılması bizi çok mutlu etmiyor." diye konuştu.



İlek işleme tesisinde çalışan Gülizar İlhan da bu işten günde ortalama 60 lira kazandığını ifade etti. Çalışarak para kazandığını, kimseye muhtaç olmadığını dile getiren İlhan, "Evimize katkı sağlıyoruz." dedi.