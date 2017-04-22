Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sanayi Sitesi’nde Saat: 15.00 sıralarında Yüksel Özdemir’e ait Yüksel Oto Boya isimli işyerinde yangın çıktı. Araba boyama çalışması sırasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında işyeri ile oto boya çalışması yapılan bir araç yandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.