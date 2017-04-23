Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatsa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Melike Türkan (16) ve Nazlı Özdemir'in (16) 18 Nisan akşamı kayboldukları ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, öğrencilerin yakınlarından, sosyal medya hesaplarında kayıp kızların annelerinin Fatsa Devlet Hastanesinde yattığı şeklinde paylaşımlar yapmasını istedi.

Paylaşımları görerek annelerini görmek için hastaneye gelen Özdemir ve Türkan, polis tarafından bulundu.

Öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Fatsa Emniyet Müdürü İbrahim Ethem Öztürk, haberi duyarak emniyetin önünde toplanan öğrencilerin yakınlarına, kız çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek dağılmaları yönünde çağrıda bulundu.