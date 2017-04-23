Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit ve gazi çocuklarına yalnız olmadıklarını göstermek isteyen gönüllü öğretmenler, kısa süre önce “Öğretmenlerden Şehit Çocuklarına Özel Ders Verme Platformu” oluşturdu. Platformu daha sonra “Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü” adını verdikleri derneğe dönüştüren grup, 74 ilde örgütlenerek buralardaki şehit ve gazi çocuklarına ulaştı. Öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarına destek olmayı amaçlayan gönüllü öğretmenler, haftanın belirli günlerinde özel ders vermeye başladı.



Yaklaşık 50 bin öğretmenin “Ahde vefa” ilkesiyle internet ortamında buluştuğunu söyleyen Derneğin Ege Bölge Temsilcisi Yeşim Canbay “Şehit ve gazi çocuklarının hayatlarına dokunmayı, eğitim, spor ve kültür alanlarında onları desteklemeyi hedefliyoruz. Onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz, bu şekilde yola çıktık. Onlar bize emanet biz de emanetine sahip çıkmak istiyoruz” diye konuştu.



Batman’da 1991 yılında askerlik yaptığı sırada terör saldırısında gazi olan Aslan İnal da “Öğretmenlerin vefası sebebiyle çok duygulandım. Güneydoğu’da askerlik yaparken arkadaşlarım şehit oldu, ben de yaralandım. Yaklaşık 2 ay bitkisel hayatta kaldım. Çok zorlu dönemler yaşadım ama bu vatanda yaşadığım için şükrediyorum. Vatanımı çok seviyorum, kızıma eğitim veren hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. İnal’ın 11. sınıf öğrencisi kızı İrem İnal ise gazi babasıyla gurur duyduğunu ifade etti.