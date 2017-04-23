Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Pişirilen ekmekler, dünya barışına katkı sağlaması için bir mektupla birlikte dünya liderlerine gönderildi. Barış için direnen 9 ülkenin çocukları, Dörtyol Meydanı'nda barış ve kardeşlik türküleri söylediler. Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen programa; AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Kolombiya İstanbul Konsolosu Olga Lucia Valencia, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



DÜNYA ÇOCUKLARI KOROSU'NDAN BARIŞ ŞARKISI

Çocukların festival kapsamında katıldığı etkinler ile çocukların gözünden 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, 9 ülkeden 82 çocuğun oluşturduğu Uluslararası Barış Korosu, "Dünya Çocukları" adlı şarkıyı Türkçe seslendirdi.



ÇOCUKLARIMIZ ÖKSÜZ, YETİM KALMASIN

Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin bu yıl sekizincisini düzenlediklerine dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Her yıl maalesef farklı bir acıyla gerçekleştirdiğimiz bu festivalde bekliyoruz ki, bir gün dünyanın herhangi bir yerinden bir savaş haberi gelmesin, çocukların üzerine bombalar atılmasın. Bekliyoruz ki, çocuklarımız öksüz, yetim kalmasın" dedi.



BARIŞ EKMEĞİ'NİN HAMURU 9 ÜLKENİN UNUYLA KARILDI

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, diğer protokol ve çocuklarla birlikte Barış Ekmeği'nin hamurunu hazırladılar. Barış için direnen 9 ülkenin unları, Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik mayasıyla karıldı. Yoğrulan hamur "Bismillah" denilerek fırına verildi. 9 ülkeden getirilen unlarla hazırlanan Barış Ekmeği, Başkan Göksu ve diğer protokol üyelerince fırından çıkarıldı ve ilk olarak çocuklara ikram edildi. Pişirilen barış ekmekleri, daha sonra barış mektubu ile birlikte dünya barışına katkı sunması için dünya liderlerine gönderildi. Barışa direnen ülkelerin çocukları, ilk barış ekmeğini ABD Başkanı Donald Trump'ada gönderdi.