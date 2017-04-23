Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu. Onlarca binanın ve fabrikanın çatısı uçarken, çok sayıda araç düşen çatıların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Çatılardan düşen parçaların çarpması sonucu bazı vatandaşlar da yaralandı. Bazı caddelerin araç ulaşımına kapatılması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Güvenlik birimleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.



SİİRT'TE ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATI UÇURDU

Siirt'te, etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını yerinden uçurdu, uçan çatının 2 bina arasında sıkışması olası faciayı önledi.

Siirt'te, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Yeni Mahalle Öğretim Caddesi'nde bulunan Yavuz Apartmanı'nın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan küçük parçalar sokağa düşerken, çatının büyük bölümünün iki apartman arasına sıkışmasıyla büyük bir facia önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, iki aparman arasında sıkışan çatının parçalarını indirmek için çalışma başlattı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, sabah saatlerine etkili olan şiddetli rüzgarın kentte bir çok işyerine ait tabelaları uçurduğunu ifade ederek, iki apartman arasına sıkışan çatının güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.



ERZURUM'DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Erzurum'da etkili olan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Kent merkezinde iki gündür etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, sokakta yürüyenlere de korkulu anlar yaşattı. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda tabela ile ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Yıldızkent semtinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise çatıların uçması korkulu filmlerini artmadı. İhbarlar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise, yoğun olarak çalıştı. Uzmanlar, öğleden sonra fırtınanın şiddetini artıracağını söyleyerek halkı dikkatli olmaları konusuda uyardı Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirtti.