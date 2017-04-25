Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Narkotim ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda K.E., (36) B.T., (33) V.Y., (24) V.A., (30) ve B.K., (28) yakalanırken, yapılan aramada ise toplam 21,5 kilogram esrar maddesi, 170 adet ecstasy hap ve 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden V.Y. alınan ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, K.E., B.T., V.A. ve B.K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.