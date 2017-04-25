Bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Bahadırlı köyünde Ali K. idaresindeki 31 AUL 48 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, toplam 5 ton ağırlığındaki 500 kasa gümüş balığı ele geçirildi. Barajda yasa dışı avlandığı belirlenen sürücü ile beraberindeki Celalettin Ü'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten bin 155'er lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen 5 ton gümüş balığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaçak avlandıkları 5 ton balıkla yakalandılar
25.04.2017 - 18:16 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Aslantaş Baraj Gölü'nden kaçak yollarla avladıkları 5 ton gümüş balığının kamyonla sevkıyatını yapan iki kişi yakalandı.
Etiketler : Osmaniye,Balık,Kaçak,kadirli,Jandarma,Osmaniye,
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