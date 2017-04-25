Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Bahadırlı köyünde Ali K. idaresindeki 31 AUL 48 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, toplam 5 ton ağırlığındaki 500 kasa gümüş balığı ele geçirildi. Barajda yasa dışı avlandığı belirlenen sürücü ile beraberindeki Celalettin Ü'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten bin 155'er lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen 5 ton gümüş balığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.