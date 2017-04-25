Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. F.K. (14) ile B.A. (17) arasında motosiklet kullanma isteği nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce aynı iş yerinde çalışan F.K., B.A.yı bıçakladı ve ardından kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.A., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçak F.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.