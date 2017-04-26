Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 15 yabancı uyruklu yakalandı. Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup Küçükkuyu beldesindeki Kadırga Burnu mevkisine geldi. Buradan lastik botla kürek çekerek denize açılan yabancı göçmenler, bir süre sonra yorgun düştü. Bölgede yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, grubu tespit edip bölgeye operasyon düzenledi. "SAGET-6" Bot Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan ve Eritre uyruklu 15 kişi yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu. İşlemleri tamamlanan 15 kişi daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.