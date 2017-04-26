Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

22 Nisan günü A.Ö.'nün evinde sentetik uyuşturucu bonzai maddesini kullandıktan sonra fenalaşarak ölmesinin ardından çalışma başlatan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi olacağı düşünülen toplam 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve kiraladıkları araçlarda yapılan aramalarda 11 fişek halinde ve poşet içerisinde 43 gram olan bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. 9 şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslardan K.D., S.G. ve Ç.Ö. ise tutuklandı.

Öte yandan savcılık tarafından serbest bırakılan A.E. de daha önceden 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunduğundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.