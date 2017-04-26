Türkiye genelinde son bir haftada sosyal medya üzerinden  terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete sevk  eden, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen  beyan eden, devlet büyüklerine hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne,  toplumun can güvenliğine kastettiği tespit edilen 448 sosyal medya hesabı ile  ilgili çalışma başlatıldı. Son bir hafta içerisinde bu hesaplarla ilgili yürütülen çalışmalar  kapsamında 151 şüphelinin kimliği tespit edildi. Yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 55'i  adreslerinde gözaltına alındı.