Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Astsubay Emrah Çelebi’nin cenazesi, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında bugün düzenlenen tören ardından askeri helikopterle Patnos ilçesine getirildi. Evli ve 1 yaşındaki Mustafa Miran’ın babası 30 yaşındaki şehit Astsubay Emrah Çelebi’nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, asker ve yakınları tarafından Hz. Ebubekir Camii’ne götürüldü. İlçe Mütfüsü Lütfü Kocatürk tarafından kıldırılan cenaze namazına Patnos Kaymakamlığına vekalet eden Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Vali Yardımcısı Ejder Demir, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet İmbat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut, askerler, şehit yakınları ve binlerce kişi katıldı. Patnoslu Fatma-Mustafa Çelebi’nin 5 çocuğunun en küçüğü olan Emrah Çelebi’nin yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Sündüz Çelebi ise güçlükle ayakta durabildi. Şehidin cenazesi Sütlüpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.