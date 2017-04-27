Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürçeşme köyünden Biga yönüne giden Ümit Apaydın yönetimindeki 34 KL 5298 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyü çıkışında takla attı.

Kazada sürücü ve otomobildeki Hamit Temel ile araçtan savrulmasının ardından çevredekiler tarafından bulunan Cahit Gündoğdu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.