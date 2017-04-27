Gürçeşme köyünden Biga yönüne giden Ümit Apaydın yönetimindeki 34 KL 5298 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyü çıkışında takla attı.
Kazada sürücü ve otomobildeki Hamit Temel ile araçtan savrulmasının ardından çevredekiler tarafından bulunan Cahit Gündoğdu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale'de otomobil devrildi: 3 yaralı
27.04.2017 - 09:25 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gürçeşme köyünden Biga yönüne giden Ümit Apaydın yönetimindeki 34 KL 5298 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyü çıkışında takla attı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale,
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