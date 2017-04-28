Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca Limanı'nda sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle kıyı balıkçığı yapanlar denize açılamadı. Öte yandan, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Şifalı Su, Tepeköy rampalarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Güzergahta bulunan polis ekipleri, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji yetkilileri kentteki sisin bir süre daha etkili olacağını bildirdi.