Aydın Su Kanalizasyon İdaresi ekipleri Nazilli’nin Dallıca Mahallesinde Bahçeşehir Kolejinin inşaatında çalışma yaparken toprak altından üzerinde insan motifleri bulunan tarihi eser buldular. İşçiler Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdiler. Tarihi eser çıkan yere gelen Nazilli Jandarma Komutanlığı ekipleri inşaat alanında önlem alırken, üzerinde insan motifi bulunan tarihi eser niteliğindeki taş Nazilli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek muhafaza altına alındı. Nazilli Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından bulunan tarihi eser incelenirken, taşın Roma dönemine ait stel anıtı olduğu belirlendi.
Aydın’da inşaat alanından tarih çıktı
28.04.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin çalışması esnasında Roma dönemine ait tarihi eser bulundu.
Aydın Su Kanalizasyon İdaresi ekipleri Nazilli’nin Dallıca Mahallesinde Bahçeşehir Kolejinin inşaatında çalışma yaparken toprak altından üzerinde insan motifleri bulunan tarihi eser buldular. İşçiler Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdiler. Tarihi eser çıkan yere gelen Nazilli Jandarma Komutanlığı ekipleri inşaat alanında önlem alırken, üzerinde insan motifi bulunan tarihi eser niteliğindeki taş Nazilli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek muhafaza altına alındı. Nazilli Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından bulunan tarihi eser incelenirken, taşın Roma dönemine ait stel anıtı olduğu belirlendi.
Etiketler : Aydın,Nazilli,Aydın Su Kanalizasyon,Roma dönemi,tarihi eser,
468540 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468540.aspx
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