Edinilen bilgilere göre, Sinop Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde yürütülen çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 7 parça halinde 65,6 gram esrar maddesi ele geçirildi. 
Soruşturma devam ediyor.