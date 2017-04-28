Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Iraklı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
Samsun'da DEAŞ operasyonu, gözaltına alınanlar var
28.04.2017 - 17:30 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Iraklı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler : samsun,deaş,operasyon,haberler,
468669 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468669.aspx
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