Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Jandarma İl Komutanlığı, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ilçelerinde 3 kişinin bir araçla dolayarak piyasaya sahte para sürdüğü duyumunu aldı. Geniş kapsamlı çalışma yapan jandarma, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe alarak Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçenin Çalıköy'ünde durdurdu. Cumhuriyet savcısından alınan izinle araçta bulunan T.D., E.E. ve A.K., gözaltına alınırken, araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 1600 TL sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.