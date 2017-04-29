Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Boğaz’da batan Rus donanmasına ait geminin 78 personelinin kurtarılması, arama-kurtarma çalışmalarında Türkiye’nin başarısını gündeme getirdi. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi verilerine göre geçtiğimiz yıl 13 bin 360 kişi denizlerden kurtarıldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kazaların büyük çoğunluğu Ege Denizinde meydana geldi. Kurtarılanların 12 bin 374’ü, Ege Denizi’nde yaşanan 348 olay sonrasında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Karadeniz’de 13 olay yaşandı, 19 kişi kurtarıldı. Karadeniz’de 2 kişi de kazalarda hayatını kaybetti. Yine geçtiğimiz yıl Marmara-Çanakkale ve İstanbul Boğazı’nda 123 olay yaşandı ve bu olaylar sonrası 836 kişi kurtarıldı. Denizlerde yaşanan kaza veya olaylar arasında yangınlar, karaya oturmalar, alaboralar, makine arızaları, sürüklenmeler ve yasa dışı göçler bulunuyor. Yasa dışı göç olaylarının neredeyse tamamı Ege Denizi’nde görülüyor.