Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonel faaliyetleri sonuç verdi. Kahta ilçesi Damlacık köyü Karanfil mezrasında arazi taraması yapan jandarma ekipleri buğday tarlası içerisinde 2 bin 245 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirdi. Meydana gelen olay ile ilgili iki şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen kenevir bitkileri Kahta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgulamaları sürüyor.