Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın Akçakoca Osmaniye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye mahallesinde 5 kişilik bir ailenin kaldığı evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişilik Demirdöğer ailesi kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından çevredekilerin içeride çocuk olabilir iddiaları üzerine itfaiye ekipleri ev içinde uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalarda ise içeride kimsenin olmadığı anlaşılınca itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Yangın sırasında torunlarını alarak evden çıkan babaanne Meynur Demirdöğer ise evlerinin yanmasını üzülerek izledi. Yangının televizyonun patlaması sonrası çıktığını belirten Demirdöğer, yangın başlar başlamaz bağırdığını ve torununu kucağına alarak kendini dışarıya attığını söyledi.

Öte yandan, çıkan yangında evdeki tüm eşyalar büyük oranda yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.