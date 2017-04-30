Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Datça ilçesi Billurkent mevkisinden Emecik Dağı'nın zirvesine arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Yüksel Yıldız, bir süre sonra ayağını burktu.

Yıldız'ın yürüyememesi üzerine arkadaşları yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle AFAD ekiplerinden yaralının kurtarılması için yardım talep etti.

Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan sağlık ve AFAD ekipleri, Yıldız'a ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı.

Yıldız, AFAD ekiplerinin 2 saatlik yürüyüşünün ardından güvenli şekilde ambulansa ulaştırıldı.

Datça Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.