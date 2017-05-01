Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

On bir ayın sultanı ramazanın başlangıcı ve bayram günlerinin tespiti konusunda vatandaşların aydınlatılması için “hilali gözetleme” hazırlıkları başladı. İslam’da zaman birliğinin sağlanması maksadıyla yurt içinde ve yurt dışında gözlemler yapılacak. 25 Mayıs’ta başlayacak gözlemler, eğitim almış tecrübeli kişilerden oluşan komisyon tarafından belirlenen şehirlerin en yüksek noktalarından gerçekleştirilecek. Yurt içinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere 41 il; yurt dışında ise Avustralya’dan ABD’ye kadar toplam 33 ülke ve 37 şehir seçildi. Komisyon üyeleri, güneşin ve ayın doğuşu-batışı ile ilgili konularda, alanında uzman Diyanet İşleri Başkanlığı astronomlarınca hazırlanan gözlem değerlerini dikkate alarak çalışacak. Komisyon, gözlemlere kameri ay başına göre 1 ya da 2 gün öncesinden başlayacak; hilali görünceye kadar devam edecek. Elde edilecek veriler, İslam ülkeleri ile gerçekleştirilen “Uluslararası Kameri Ay Başları ve Hicri Takvim Birliği” çalışmaları için de önemli bir veri tabanı sağlayacak.